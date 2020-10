Movida avvisata… per bar e ristoranti c’è anche la minaccia dei “delatori”

MANTOVA – Dopo le scuole tocca ai locali pubblici. Gli agenti della Polizia locale stanno svolgendo in questi giorni un lavoro di informazione nei confronti dei gestori di locali pubblici sulle nuove disposizioni dell’ordinanza di Regione Lombardia per il contenimento del coronavirus. Questo dovrebbe quindi significare in linea di massima che durante questo week-end non dovrebbero esserci sanzioni a parte eventuali casi limite. Ciò che non ha comunque diminuito la tensione negli operatori della categoria che attendono con il fiato sospeso il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio. «Natale è vicino – commenta una barista del centro cittadino – ma arrivarci non è per niente scontato». Ad aumentare la tensione per chi lavora in questo settore ci sono poi le numerose segnalazioni di assembramenti nei vari locali del centro da parte di “anonimi” cittadini . Assembramenti che però svaniscono nel momento in cui le forze dell’ordine che hanno ricevuto la chiamata arrivano sul posto.