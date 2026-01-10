Murari ha aperto il suo gazebo elettorale per incontrare i cittadini

MANTOVA Sono stati numerosi i cittadini che hanno scelto, questa mattina di recarsi al gazebo del candidato sindaco Andrea Murari, allestito in piazza Martiri a Mantova. Con Murari, hanno presidiato il gazebo rappresentanti delle liste e dei partiti della coalizione di centrosinistra. “Abbiamo cominciato questa mattina ma da qui alle elezioni saremo sempre presenti, pronti ad ascoltare idee e anche critiche da parte delle persone, per continuare con lo stile che ci ha contraddistinti in questi anni – spiega Andrea Murari -. Il gazebo tornerà nel cuore di Mantova tutti i giovedì e i sabati mattina: staremo in mezzo alla gente, per ascoltare e confrontarci. In un clima di entusiasmo e fiducia, già oggi abbiamo raccolto suggerimenti e osservazioni sul futuro della città. Abbiamo anche presentato l’evento di domenica 18, quando alla Palestra San Pio X, alle ore 18, con le sindache di Firenze, Sara Funaro, di Brescia, Laura Castelletti, e di Bergamo, Elena Carnevali, apriremo ufficialmente la campagna elettorale. E abbiamo avviato la campagna di raccolta volontari”.