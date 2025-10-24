Sfregiato dalle bottiglie del supermercato, 26enne in ospedale

CASTIGLIONE Ieri sera alle ore 23,40 a Castiglione delle Stiviere, via Camillo Benso conte di Cavour presso il supermercato “Ipertosano”, si verificava un incidente sul lavoro. U operaio, mentre muoveva un bancale di bottiglie, veniva accidentalmente colpito da alcune di queste rimanendo ferito al volto. L’operaio, un pachistano 26nne, veniva soccorso e trasportato in codice verde presso l’ospedale civile di Castiglione delle Stiviere. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castiglione e personale ATS.