Natale alle porte. Abeo torna nelle piazze per la raccolta fondi con prodotti solidali

MANTOVA Abeo torna nelle piazze e online con la raccolta fondi di questo Natale.

Per sostenere l’associazione di volontariato mantovana al fianco dei bimbi malati e delle loro famiglie e opera dal 1995 su Mantova e provincia con i principali progetti AbeoDonazione, AbeoSostegno, AbeoPediatrie, AbeoPiuma, AbeoLilla, si potrà scegliere una delle seguenti opzioni per acquistare i prodotti solidali: ordinarli sullo shop online dal sito abeo-mn.it, comprarli ai gazebo che verranno allestiti nelle piazze del territorio, oppure fare riferimento ai volontari dell’associazione.

La scelta dei prodotti è ampia: dolci come anello di Monaco, panettone, biscotti, sbrisolona e sbrisolina da passeggio in collaborazione con Sbrisolaut, mostarde, marmellate di vari gusti, stella di Natale, ciclamini, giacinti, riso e sugo di pomodoro. Per mettere a disposizione questa varietà di prodotti, sono state coinvolte tutte aziende locali del territorio.

Ecco le date del calendario delle piazze e dei centri commerciali: venerdì 29 novembre: Martinelli (Bancole)

sabato 30 novembre: Bozzolo, Mantova, Marmirolo, Martinelli (Bancole)

domenica 1 dicembre: Castiglione Delle Stiviere, Bozzolo, Mantova, Bancole, Soave, Castelbelforte, Castel D’ario, Quistello, Borgo Mantovano (Villa Poma Al Quartiere Benessere), Martinelli (Bancole)

venerdì 6 dicembre: Volta Mantovana, Favorita

sabato 7 dicembre: Mantova, Marmirolo, Favorita

domenica 8 dicembre: Medole, Mantova, S. Antonio, Poggio Rusco, Favorita

martedì 10 dicembre: Pieve Di Coriano (Ospedale)

giovedì 12 dicembre: Pieve Di Coriano (Ospedale)

venerdì 13 dicembre: Martinelli (Bancole)

sabato 14 dicembre: Mantova, Marcaria, Rivalta, Moglia, Suzzara, Martinelli (Bancole)

domenica 15 dicembre: Asola, Guidizzolo, Mantova, Rodigo, Goito, Cerese, S.Benedetto Po’, San Cataldo, Martinelli (Bancole)

giovedì 19 dicembre: Pieve Di Coriano (Ospedale)

venerdì 20 dicembre: Favorita

sabato 21 dicembre: Mantova, Favorita

domenica 22 dicembre: Mantova, Favorita

Per informazioni e ordini: 0376.201856, abeo@abeo-mn.it.