Calcio Serie C – Garzon: “Mantova, è qui la festa. Il futuro si avvicina, vorrei restare”

MANTOVA «Sono al mare in Francia, ma alla festa di domani ci sarò». Mister Gianluca Garzon questa sera sarà presente al Golf club per celebrare la vittoria del campionato, che ha sancito la promozione in serie C. Un traguardo che i tifosi biancorossi aspettavano ormai da tre anni e che purtroppo non hanno potuto festeggiare insieme alla squadra allo stadio, come accade in un normale finale di stagione. Ma l’importante è che sia scritto nero su bianco: il Mantova, il prossimo anno giocherà in serie C. «Un traguardo sudato e guadagnato sul campo – ha voluto ricordare Garzon – che finalmente possiamo festeggiare. Spero ci sino tutti i giocatori, perchè i veri artefici di questa cavalcata sono loro. Poi ovviamente abbiamo contribuito tutti: staff, dirigenti, società. Nessuno escluso. Sarà davvero bello ritrovarsi di nuovo insieme per festeggiare tutti quanti». Poi però con il tecnico biancorosso, alla sua seconda esperienza sulla panchina del Mantova, (aveva affiancato Ciccio Graziani nell’ultimo anno di C), non si possono tralasciare i nuovi progetti. «Il futuro si avvicina – afferma speranzoso -. Passata l’emergenza, ora tutti noi vogliamo pensare alla prossima stagione. Ovviamente ci sono ancora i campionati in corso, che finiranno tra luglio e agosto, e quindi è normale per una società prendersi tutto il tempo necessario per ragionare. Io spero davvero di far parte dei progetti di questa società. Qui c’è tutto quello che serve per fare bene. Il club è ambizioso e vuole crescere con i giovani. Non pensiate che avere tanti ragazzi in squadra significhi essere meno forti. Anzi. Nel calcio di oggi ci vuole anche tanta corsa e i giovani ce l’hanno. Poi io sono abituato a lavorare con loro. Non sarebbe affatto un problema». E dopo questa stagione vittoriosa, lo stesso Garzon vuole cullare le proprie ambizioni e le speranze di essere riconfermato. Potrebbe iniziare un’altra sfida interessante: «Questa è una piazza importante. Giocare con la maglia del Mantova credo che rappresenti un trampolino di lancio, esattamente come lo è stato per molti allenatori. Si può fare bene». Non si potrà andare allo stadio, ma sicuramente, tra un tuffo e l’altro, mister Garzon, seguirà anche gli spareggi di Serie C. Tra playoff e playout ci saranno delle gare interessanti che seguirà con attenzione anche l’Acm. «Indipendentemente dal fatto che saremo io o un altro l’allenatore dei biancorossi, seguirò con attenzione queste sfide. Mi sto tenendo informato su tutti i fronti. Purtroppo non si potranno seguire dal vivo, ma queste sfide mi incuriosiscono parecchio. Credo che ci saranno delle partite toste e secondo me potrebbero cambiare anche i valori in campo. Non escludo sorprese».

Tommaso Bellini