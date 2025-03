Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura balla da sola. Purrone: “Restiamo sul pezzo”

SAN GIORGIO Dopo la delusione per la sconfitta nei quarti di Coppa Italia contro Empoli, la risposta del MantovAgricoltura non si è fatta attendere. Sabato scorso, nella delicata trasferta di Cerreto d’Esi, le virgiliane hanno colto un successo preziosissimo nello scontro diretto con Matelica, imponendosi per 87-82 al termine di una gara dalle due facce. Grazie a questa vittoria, la formazione mantovana è rimasta sola in vetta al girone B della Serie A2.

Il match sembrava incanalato su binari favorevoli per il MantovAgricoltura, che nei primi due quarti ha letteralmente dominato, costruendo un vantaggio di 26 punti sulle padrone di casa grazie anche alla straordinaria vena realizzativa di Chiara Fusari, che ha chiuso il match con 26 punti e uno strepitoso 8/10 nei tiri da tre. Tuttavia, come spesso accade in queste partite, la reazione delle avversarie non si è fatta attendere: Matelica ha aumentato la pressione, trovando soluzioni efficaci in fase offensiva e accorciando progressivamente il divario. Nel momento di maggiore difficoltà, con la partita che rischiava di sfuggire di mano, una superlativa Elena Fietta ha preso in mano la squadra, segnando 11 punti nell’ultimo quarto guidando le compagne con carattere e personalità ad una vittoria di fondamentale importanza per la classifica.

Archiviata la trasferta vincente di Matelica, il MantovAgricoltura è chiamato a confermarsi in casa, nel match di sabato al PalaSguaitzer contro Civitanova, che occupa attualmente la terzultima posizione in classifica con 10 punti, ma non va assolutamente sottovalutata, anche perchè arriva da un successo importante contro Vigarano e cercherà di giocarsi le sue carte per strappare punti salvezza. A ribadire l’importanza della sfida è il presidente Antonio Purrone, che analizza così il match vinto a Matelica e il prossimo impegno. «Siamo stati perfetti nei primi due quarti, con un netto vantaggio di 26 punti. Forse ci siamo rilassati troppo presto e Matelica ne ha approfittato, dimostrando di crederci fino alla fine. Fortunatamente, Elena Fietta è stata determinante: ha spronato la squadra e ha guidato la reazione nel momento più delicato, permettendoci di portare a casa il successo. Ora, però, dobbiamo restare concentrati: quella con Civitanova potrebbe sembrare una partita scontata, ma sarà il campo a dover parlare. Loro hanno appena battuto Vigarano e verranno a Mantova con il coltello tra i denti. Servirà grande attenzione per evitare brutte sorprese». Sabato, quindi, il MantovAgricoltura avrà l’occasione di consolidare il primato. La squadra ha dimostrato di saper reagire dopo la sconfitta in Coppa Italia, ma servirà continuità per mantenere il passo e arrivare nel miglior modo possibile alla fase cruciale della stagione.