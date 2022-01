Nessuno screening per il rientro a scuola

MANTOVA Sta emergendo un inappropriato accesso diretto, presso tutti i punti tampone (non solo di ATS della Val Padana), di minori accompagnati dai propri genitori, con modalità di autopresentazione, senza alcuna richiesta correttamente corredata di quesito diagnostico da parte di ATS o del Medico di Medicina Generale/ Pediatra di Famiglia.

Tale accesso improprio pare sia motivato dalla supposta necessità di effettuare un tampone per “screening/test preventivo per la ripresa della presenza a scuola”.

Si avvisa la popolazione che ad oggi non sono state emanate indicazioni, né dal livello nazionale né dal livello regionale, che comportino interventi di screening in previsione della ripresa delle lezioni scolastiche in presenza.

Si chiede la massima collaborazione della popolazione affinché si evitino inutili attese, rischiosi assembramenti e si creino disagi organizzativi per i Punti Tampone.