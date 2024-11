Non rispetta l’avviso orale del questore, sorveglianza speciale per un 33enne di Porto

PORTO MANTOVANO Seppur 33nne, è in possesso di un curriculum giudiziario di tutto rispetto. Destinatario di numerose denunce, dalla truffa all’appropriazione indebita, dalla simulazione di reato alla violenza sessuale, terminando con due arresti per maltrattamenti in famiglia. Nonostante nel 2020 gli fosse stato notificato il provvedimento dell’Avviso Orale, emesso dal Questore della provincia di Mantova, il soggetto ha continuato imperterrito a delinquere ed a frequentare persone con pregiudizi penali, contravvenendo anche alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale.

Il 33nne residente nel comune di Porto Mantovano, con i suoi comportamenti e le sue azioni, si è dimostrato incline alla commissione di reati, evidenziando particolare attitudine a quelli contro il patrimonio ed alla persona, assumendo atteggiamenti di disprezzo verso le Forze dell’Ordine ed ai provvedimenti dell’Autorità.

Considerato l’attuale e concreto pericolo di recidiva dello stesso nella commissione di altri delitti, i Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano hanno chiesto al Tribunale di Sorveglianza di Brescia l’emissione del provvedimento della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale. Il Tribunale, concordando con la proposta avanzata dai Carabinieri, emetteva tale provvedimento per la durata di anni 1 e mesi 6, nonché l’obbligo di presentazione bisettimanale del sorvegliato speciale presso la Stazione Carabinieri.