Area Group, l’acceleratore digitale per l’industria del futuro: così creiamo la “Fabbrica Intelligente”

SAN GIOVANNI IN CROCE (Cr) – Con sede a San Giovanni in Croce, Area Group si distingue come protagonista nell’innovazione tecnologica applicata all’industria. Fondata nel 2009, l’azienda ha consolidato la propria posizione come partner ideale per le imprese che desiderano trasformare la produzione tradizionale in una Fabbrica Intelligente. Area Group si presenta come System Integrator di nuova generazione, integrando tecnologia, processi e software per rendere più efficienti le imprese. L’obiettivo è ridurre gli sprechi, aumentare la produttività e migliorare la qualità dei prodotti attraverso soluzioni digitali avanzate. Al centro delle attività dell’azienda vi è l’Industria 4.0, l’evoluzione digitale del settore manifatturiero, che sfrutta tecnologie come l’Internet of Things (IoT), il cloud computing e l’intelligenza artificiale per ottimizzare ogni fase della produzione.

Le aree di specializzazione

La forza di Area Group risiede nella capacità di fornire soluzioni integrate e personalizzate in numerosi ambiti, per migliorare produttività, efficienza e sostenibilità dei processi industriali. Le sue aree di specializzazione sono progettate per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Software per l’industria

Il cuore tecnologico delle attività di Area Group è rappresentato dal Manufacturing Execution System (MES), un software che connette i sistemi gestionali ERP con i processi produttivi. Questo strumento consente di monitorare la produzione in tempo reale, ridurre gli sprechi e garantire la conformità alle normative, rendendolo indispensabile per settori come farmaceutico, alimentare e aerospaziale. Altri strumenti includono i Visual Management Systems, che presentano i dati di produzione in tempo reale su grandi schermi, facilitando il controllo e la presa di decisioni immediate.

Automazione industriale

Dalla progettazione di sistemi PLC e SCADA al revamping di impianti obsoleti, Area Group offre soluzioni su misura per ottimizzare i processi produttivi. La robotica collaborativa, attraverso l’uso di cobot, migliora la sicurezza e l’efficienza in operazioni complesse come assemblaggio, ispezione e imballaggio.

Visione artificiale e realtà aumentata

Grazie a sistemi di visione artificiale 2D e 3D, l’azienda sviluppa strumenti per il controllo qualità e l’identificazione di anomalie. La realtà aumentata, invece, consente di guidare gli operatori direttamente sul posto di lavoro, proiettando istruzioni visive utili a ottimizzare precisione e sicurezza.

Gestione energetica

L’efficienza energetica è una delle priorità di Area Group. L’azienda implementa sistemi di monitoraggio per raccogliere e analizzare dati sui consumi, individuando inefficienze e promuovendo un uso più sostenibile dell’energia. Soluzioni come impianti fotovoltaici di grande capacità, installati senza costi iniziali, completano l’offerta, rendendo l’energia rinnovabile accessibile alle imprese.

Logistica e magazzino

Area Group innova anche nel settore logistico, integrando tecnologie come RFID e barcode scanner indossabili per ottimizzare la gestione del magazzino. Questi strumenti migliorano la tracciabilità dei prodotti e riducono i tempi operativi, aumentando l’efficienza complessiva.

Formazione e consulenza

Infine, l’azienda offre percorsi di formazione su automazione industriale, business intelligence e smart factory. La consulenza si estende alla diagnosi energetica e alla digitalizzazione, supportando le aziende nell’integrazione delle tecnologie più avanzate.

Per molte aziende, la transizione verso l’Industria 4.0 può sembrare complessa. Area Group semplifica questo passaggio, fornendo soluzioni “chiavi in mano” che combinano hardware, software e supporto continuo. In un mercato sempre più competitivo, la capacità di innovare rappresenta la chiave per mantenere la propria rilevanza.

L’azienda non si limita a offrire tecnologie avanzate: il suo punto di forza è un approccio personalizzato. Ogni progetto parte dall’analisi approfondita dei processi aziendali, per poi sviluppare soluzioni che rispondano alle esigenze specifiche del cliente. In un’epoca in cui l’innovazione è fondamentale, Area Group si posiziona come un acceleratore per le imprese che vogliono restare al passo con il futuro. Un futuro fatto di dati, automazione e produttività sostenibile. Per ulteriori informazioni su come Area Group può supportare la tua azienda, è possibile visitare il sito ufficiale www.areaprofessional.com o contattarli all’indirizzo info@areaprofessional.com.

Area Group: quando la gestione energetica è a portata di mano

Risparmiare energia non è mai stato così importante, sia per motivi economici che ambientali. Area Group, specialista nell’Industria 4.0, offre soluzioni innovative per aiutare imprese e grandi realtà produttive a ottimizzare i consumi energetici, ridurre gli sprechi e migliorare l’efficienza, senza mai dimenticare la semplicità d’uso. Il cuore della gestione energetica di Area Group è il sistema di Energy Monitoring, che consente di misurare, analizzare e registrare il consumo energetico in tempo reale. Questo è particolarmente utile per settori industriali dove il controllo dei macchinari e dei processi produttivi può rivelare inefficienze nascoste.

Ma non si ferma qui: grazie al monitoraggio dei flussi energetici, le reti elettriche possono identificare picchi di consumo e migliorare la stabilità della rete. Inoltre, per chi investe in energia rinnovabile, come pannelli solari o turbine eoliche, Area Group offre strumenti per garantire il massimo rendimento.

Una delle soluzioni più interessanti è la possibilità di fornire impianti fotovoltaici di grande potenza senza costi iniziali di installazione. Il cliente paga solo per l’energia prodotta, rendendo questa opzione ideale per le industrie che desiderano adottare l’energia rinnovabile senza impegnarsi in costosi investimenti iniziali.

Un altro punto di forza di Area Group è l’utilizzo di sensori wireless plug and play, che possono essere installati facilmente e senza interruzioni delle attività produttive. Questi sensori raccolgono dati precisi sui consumi energetici e forniscono suggerimenti proattivi per ottimizzarli. Ad esempio, possono segnalare quando un macchinario consuma più del necessario o suggerire modalità operative più efficienti. Immaginiamo una grande azienda che utilizza macchinari complessi. Con il monitoraggio energetico di Area Group, è possibile rilevare che uno specifico impianto consuma più del dovuto durante certe fasce orarie. I sensori identificano questa anomalia e suggeriscono di spostare l’attività a momenti meno onerosi in termini di consumo. Questo non solo riduce le bollette, ma contribuisce anche a un uso più equilibrato della rete elettrica.

Per Area Group, la gestione energetica non è solo una questione di risparmio economico: è un passo verso un futuro più sostenibile. La possibilità di monitorare i consumi per ciclo di lavorazione, linea o dispositivo permette di ottimizzare ogni dettaglio, riducendo gli sprechi e favorendo una maggiore consapevolezza nell’uso delle risorse. Grazie a soluzioni su misura e all’integrazione delle tecnologie più avanzate,

Area Group rende semplice e accessibile anche il più complesso dei progetti energetici. Un partner affidabile per chi desidera unire innovazione, sostenibilità e risparmio in un’unica soluzione.

Il digitale e l’umano: una convivenza possibile per la crescita dell’azienda

Intervista all’ing. Alberto Picca, direttore tecnico presso Area Group: “Più le persone sono supportate dalla tecnologia, più possono contribuire al successo dell’azienda”

La mission di Area Group è di rendere più efficienti le imprese riducendo gli sprechi, aumentando la produttività e migliorando la qualità dei prodotti attraverso soluzioni digitali avanzate. Ma per raggiungere tali obiettivi è fondamentale arrivare ad una convivenza tra il digitale e l’umano, come ci spiega in questa intervista Alberto Picca, ingegnere italiano specializzato in automazione industriale e integrazione di sistemi, e “Innovation Manager” iscritto al MISE. L’ing. Picca ricopre il ruolo di direttore tecnico presso Area Group.

Molti temono che l’avanzamento tecnologico finisca per sostituire le persone nei processi aziendali. Lei invece parla di un modello che mette l’uomo al centro. Come si traduce questa visione nella pratica quotidiana di Area Group e quali vantaggi porta alle imprese?

«La tecnologia non è mai un fine, ma un mezzo per migliorare il lavoro umano. In Area Group, crediamo fermamente che il digitale debba potenziare l’umano, non sostituirlo. Questo si traduce nel progettare sistemi che automatizzano processi ripetitivi e a basso valore aggiunto, permettendo alle persone di concentrarsi su attività strategiche e creative. I vantaggi per le imprese sono molteplici: da un lato, si riducono i costi operativi grazie all’efficienza dell’automazione; dall’altro, si valorizzano le competenze umane, migliorando il benessere lavorativo e favorendo l’innovazione. Un modello che mette l’uomo al centro crea un circolo virtuoso: più le persone sono supportate dalla tecnologia, più possono contribuire al successo dell’azienda».

LE COMPETENZE AL CENTRO DELL’INNOVAZIONE

In un settore in cui le tecnologie digitali sono in continua evoluzione, Area Group come affronta la sfida di formare e mantenere aggiornate le competenze del suo team? E quale ruolo giocano queste competenze nell’aiutare i clienti a sfruttare appieno gli strumenti digitali?

«In un contesto come quello dell’automazione industriale, dove le tecnologie avanzano rapidamente, le competenze rappresentano la vera chiave per il successo. In Area Group, affrontiamo questa sfida con una strategia chiara: condivisione del sapere.

Poniamo grande attenzione alla crescita dei nostri clienti, offrendo non solo soluzioni tecnologiche, ma anche formazione personalizzata. Questo permette loro di utilizzare al massimo le potenzialità degli strumenti digitali che implementiamo, trasformando l’investimento tecnologico in valore concreto. Per esempio, quando introduciamo sistemi di tracciabilità RFID o robotica avanzata, ci assicuriamo che i team dei clienti siano in grado di gestire e adattare le soluzioni alle loro esigenze specifiche.

Le competenze sono il ponte che collega tecnologia e risultati: più il team è formato e aggiornato, maggiore è la capacità di innovare e guidare i clienti verso un uso consapevole e strategico delle tecnologie digitali».

STRUMENTI TECNOLOGICI, MA CON UNA GUIDA UMANA

Lei ha sottolineato l’importanza di saper utilizzare e integrare correttamente gli strumenti innovativi. Quali sono gli errori più comuni che le aziende commettono quando adottano nuove tecnologie, e in che modo Area Group le aiuta a evitarli?

«Un errore comune è pensare che l’adozione di nuove tecnologie sia una soluzione “plug and play”, ovvero che basti installare uno strumento innovativo per ottenere automaticamente risultati migliori. In realtà, senza una visione strategica e un’integrazione ben progettata, anche le tecnologie più avanzate rischiano di diventare solo un costo, anziché un investimento.

Un altro errore frequente è sottovalutare l’importanza della formazione: introdurre una tecnologia senza coinvolgere il personale e senza garantirne l’adeguata preparazione porta spesso a un rifiuto dell’innovazione o a un utilizzo inefficace. Inoltre, molte aziende cercano di affrontare tutto da sole, perdendo tempo e risorse preziose nell’adattare soluzioni che potrebbero essere ottimizzate con il supporto di esperti.

In Area Group aiutiamo le aziende a evitare questi scogli attraverso un approccio strutturato. Prima di tutto, analizziamo a fondo i loro processi per capire quale tecnologia sia realmente necessaria e come integrarla senza stravolgere il loro modo di lavorare. Accompagniamo i clienti in ogni fase, dall’implementazione alla formazione del personale, garantendo che le soluzioni siano operative fin da subito e pienamente sfruttate.

Infine, forniamo una guida costante anche dopo l’installazione: il nostro supporto post-vendita è pensato per affinare e adattare le soluzioni nel tempo, aiutando le aziende a evolvere in linea con le loro esigenze e con l’avanzamento tecnologico. Per noi, la tecnologia è uno strumento potente, ma deve sempre essere guidata dall’esperienza e dalla strategia umana».

UN FUTURO DIGITALE PIÙ UMANO

Guardando al futuro, come immagina l’evoluzione del rapporto tra tecnologia e persone? Quali sono gli obiettivi di Area Group per garantire che il digitale rimanga al servizio dell’uomo e non viceversa?

«Il futuro del rapporto tra tecnologia e persone deve essere basato su equilibrio e complementarità. Immagino un mondo in cui la tecnologia non solo supporta, ma amplifica le capacità umane, liberando le persone da compiti ripetitivi e lasciando spazio alla creatività, al problem solving e all’interazione personale.

In Area Group lavoriamo affinché il digitale rimanga sempre al servizio dell’uomo, e non viceversa. Per noi questo significa progettare soluzioni che siano intuitive e accessibili, pensate per adattarsi alle esigenze di chi le utilizza, non il contrario. Continueremo a puntare su tecnologie che promuovano la collaborazione tra uomo e macchina, e le interfacce intelligenti, capaci di apprendere e adattarsi agli operatori.

Infine, siamo convinti che l’innovazione tecnologica debba essere guidata dall’etica. Questo significa sviluppare soluzioni che rispettino l’ambiente, migliorino la qualità della vita e contribuiscano al progresso delle comunità. La sfida, in effetti, non è soltanto rendere la tecnologia più umana, ma far sì che migliori il mondo in cui viviamo».