Non solo Covid: micropolveri e dintorni. A Mantova tira sempre una brutta aria

MANTOVA Le cose vanno male sul fronte pandemia e non vanno certo meglio per la qualità dell’aria: nel 2021 migliora la media di concentrazioni di inquinanti nel 2021, ma 9 capoluoghi di provincia su 12 sforano i 35 giorni di superamento dei limiti, e Mantova è tra i capoluoghi con i risultati peggiori in Lombardia. Gli ultimi giorni di dicembre hanno segnato elevati livelli di inquinanti in buona parte della regione. La buona notizia, però, è che nell’arco del 2021 tutti i capoluoghi hanno misurato concentrazioni medie di Pm10 ben al di sotto del valore soglia previsto dalla normativa europea (40 µg/m³ di Pm10). La cattiva notizia è invece che tutte le città lombarde sono ancora lontane dai valori soglia raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per il parametro Pm10 (15 µg/m³) al fine di ridurre l’eccesso di mortalità determinato dalle eccessive concentrazioni di particolato atmosferico. Secondo i dati delle centraline urbane di Arpa Lombardia, emergono differenze molto accentuate tra le province: il peggior piazzamento è per Cremona, indiscussa capitale della zootecnia lombarda e italiana, seguita da Milano, Mantova e Lodi. Situazione in lento miglioramento per le città dell’alta pianura (Bergamo, Como e Monza), e per quelli pedemontani (Lecco, Sondrio e Varese). Sono 9 capoluoghi su 12 hanno superato il numero massimo di giornate con valori di inquinamento da Pm10 eccedenti la soglia critica di inquinamento grave, fissata dalla Ue a 50 µg/m³. Mantova è quinta con 55 giorni di superamenti. Unica nota se non positiva perlomeno “non negativa” per la nostra provincia, sono i dati raccolti dalle centraline tra fine 2021 e inizio 2022: da mercoledì scorso 29 dicembre il livello di polveri sottili è rimasto sotto la soglia di 50 µg/m³ nonostante l’aria stagnante e la nebbia persistente. L’ultimo rilevamento, relativo al 2 gennaio è di 28 µg/m³ e per i prossimi giorni è prevista anche un po’ di pioggia che contribuirà ad abbattere le micropolveri per qualche altro giorno ancora.