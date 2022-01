Sono 10 i giocatori del Mantova calcio positivi al covid, probabile posticipo ritorno campionato

MANTOVA – Salgono a 10 i giocatori del Mantova calcio positivi al tampone molecolare dopo che il 31 dicembre era risultato contagiato un altro calciatore. Questo fa si che non solo vengano fermati gli allenamenti ma che si possa pensare al posticipo, almeno fino al 23 gennaio, del ritorno in campo dopo la pausa natalizia, ritorno previsto per il 16 gennaio. La società fa sapere che i soggetti contagiati sono stati posti immediatamente isolamento e che, in ossequio alle prescritte normative federali e sanitarie, ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari come da protocollo vigente.