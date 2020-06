Nuova misura da 70 mila euro per il turismo, sosta gratuita per autobus turistici tutta l’estate

MANTOVA L’Amministrazione Palazzi, nell’ambito del Piano Mantova, ha approvato una nuova misura che ha come fine quello di incentivare il turismo nella nostra città prevedendo la totale gratuità dei pass di transito e sosta per gli autobus turistici, per tutto il periodo estivo, ovvero fino al 30 settembre.

La tariffa era di 40 euro per gli autobus fino a sette metri, mentre per quelli oltre i sette metri era di 80 euro. La gratuità comporterà dunque una mancata entrata da parte del Comune di circa 20.000 euro al mese per un totale di circa 70.000 euro.

Una cifra importante che però l’Amministrazione ha ritenuto utile e necessaria per il rilancio della città e per il bene delle attività legate al turismo ed al commercio.

“Siamo andati incontro alle richieste delle Guide Turistiche e delle Associazione di Categoria – ha sottolineato l’assessore alla Polizia Locale Iacopo Rebecchi – prevedendo nell’ambito del Piano Mantova, finalizzato al rilancio della città, la totale gratuità fino ad ottobre del ticket per i bus turistici. Settimana dopo settimana si sta tornado alla normalità ed anche i turisti ricominciano a visitare la nostra città. La gratuità dell’ingresso degli autobus turistici costituirà un ulteriore incentivo per attirare a Mantova gruppi numerosi ed organizzati la cui presenza è essenziale per l’economia dei tanti operatori del settore turistico che vivono ed operano nella nostra città. Il turismo a Mantova costituisce un volano economico anche per tutte le attività commerciali della città”.