Alloggi protetti a San Benedetto: si avvicina la fine dei lavori in via Circonvallazione

SAN BENEDETTO – La sistemazione dell’edificio di via Circonvallazione a San Benedetto per ricavarvi alloggi protetti per anziani si avvicina: nei giorni scorsi il Comune ha approvato la determina necessaria ad affidare l’incarico per la fornitura degli arredi interni, passo resosi necessario in vista dell’ultimazione dei lavori stessi, come recita il testo stesso della determina.

Riavvolgendo il nastro del progetto, il Comune aveva sempre manifestato la concreta necessità di recupertare l’immobile sito in via Circonvallazione destinandolo a mini alloggi per anziani, realizzati con tecnologie impiantistiche domotiche e a basso consumo energetico, progettati in modo funzionale, inclusivo e senza barriere architettoniche, garantendo così un assistenza domiciliare e sanitaria diretta ed indiretta ai fruitori degli alloggi.

L’obiettivo era quello di creare una nuova forma di residenza per gli anziani che coniugherebbe autonomia ed assistenza socio sanitaria senza dover ricorrere al tradizionale soggiorno presso la residenza sanitaria assistita: obiettivo che ha trovato una “sponda” ideale nel contributo che l’azienda speciale per i servizi sociali “Socialis” del Suzzarese aveva ottenuto sui fondi del PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”. Fondi destinati alla ristrutturazione dell’edificio per circa 1 milione di euro.