Studio Uno Immobiliare: “Più agenzie = più possibilità?”. La verità che pochi venditori conoscono

“Non esiste più l’agente immobiliare che lavora da solo. Chi lavora bene, lavora in rete. Ciò significa che il venditore ha un unico referente, una guida chiara… ma dietro c’è un sistema di collaborazione che moltiplica le opportunità, non le limita!”

BOZZOLO – Vendere un immobile è un progetto di vita che porta con sé aspettative, ma anche comprensibili timori. Spesso, la tentazione di affidarsi a più agenzie nasce dal desiderio di “moltiplicare le possibilità”, ma la realtà del mercato racconta una storia diversa. In questa intervista a Renza Vignoli di Studio Uno Immobiliare esploriamo come trasformare il caos in un metodo organizzato, scoprendo perché l’esclusiva non è un limite, ma un potente acceleratore grazie alla forza della collaborazione.

L’INTERVISTA

L’intervista a Renza Vignoli, Agente Immobiliare, che analizza i rischi del passaparola disordinato e i vantaggi di un approccio basato sulla collaborazione e sulla qualifica reale

degli acquirenti

Quando un proprietario decide di vendere casa, spesso ha paura di affidarsi a una sola agenzia. Perché succede?

«Perché c’è una convinzione molto diffusa: più agenzie lavorano sull’immobile, più possibilità ci sono di venderlo.

È un pensiero comprensibile… ma non è la realtà del mercato.

Quando un immobile viene proposto da più agenzie senza una strategia condivisa, succede qualcosa che il venditore non vede subito: si crea confusione. Prezzi diversi, annunci non allineati, informazioni che cambiano. E sai cosa succede? L’acquirente si ferma. Dubita. E spesso passa oltre».

Quindi l’esclusiva non limita la vendita?

No, la organizza. Ed è qui che mi piace essere molto chiara con i miei clienti. All’interno della penna che il cliente utilizza per la firma dell’incarico, a me piace dire sempre questa frase metaforica: “dentro questa penna ci sono anche molte altre Agenzie perché io collaboro”.

Perché oggi non esiste più l’agente immobiliare che lavora da solo. Chi lavora bene, lavora in rete. Questo significa che il venditore ha un unico referente, una guida chiara… ma dietro c’è un sistema di collaborazione che moltiplica le opportunità, non le limita».

Qual è il vero valore per chi vende casa?

«Il valore è avere un metodo.

Non si tratta solo di “mettere in vendita” un immobile, ma di accompagnarlo sul mercato nel modo giusto: con la giusta comunicazione, il giusto posizionamento e soprattutto con le persone giuste.

E qui entra in gioco un altro aspetto fondamentale: noi lavoriamo ogni giorno con una banca dati ricca di clienti già pronti all’acquisto. Persone reali, con esigenze precise, già qualificate.

Questo significa ridurre i tempi, evitare visite inutili e aumentare le possibilità di trovare davvero il cliente giusto».

Cosa diresti oggi a un venditore indeciso?

«Gli direi una cosa semplice: non scegliere quante agenzie avere… scegli chi vuoi al tuo fianco.

Vendere casa è un passaggio importante, spesso delicato. Avere più persone che fanno “un po’ per conto loro” non dà più sicurezza.

Avere una persona che coordina tutto, che si prende responsabilità e che lavora in collaborazione con altri professionisti… sì.

È lì che cambia davvero il risultato».

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