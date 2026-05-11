A Suzzara stretta sulla sicurezza: fogli di via e Daspo urbani dopo i controlli dei Carabinieri

SUZZARA – Controlli straordinari del territorio nei giorni scorsi a Suzzara da parte dei Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio di prevenzione e sicurezza disposto nell’ambito delle attività condivise durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Mantova Roberto Bolognesi. Nel corso delle verifiche sono stati notificati diversi provvedimenti nei confronti di soggetti già destinatari di attenzioni da parte delle forze dell’ordine. In particolare, i militari hanno eseguito tre fogli di via obbligatori: nei confronti di un 29enne pakistano domiciliato a Borgo Virgilio, di un 27enne marocchino residente a Catanzaro e di un 23enne tunisino residente ad Aprilia. Per tutti è stato disposto il divieto di ritorno nel comune di Suzzara per tre anni. I Carabinieri hanno inoltre notificato due DACUR, i cosiddetti Daspo urbani, nei confronti di un tunisino 32enne senza fissa dimora e di un 45enne italiano residente a Luzzara. I due non potranno accedere per un anno a bar, ristoranti, gelaterie, pizzerie e altri esercizi pubblici del centro cittadino. Contestualmente sono stati notificati anche tre avvisi orali nei confronti del 45enne di Luzzara e di due cittadini tunisini senza fissa dimora, di 36 e 32 anni.