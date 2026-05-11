11 Maggio 2026 - 12:18:24
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Revocata la sospensione della pena: arrestato 31enne a Castiglione

CASTIGLIONE – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Castiglione delle Stiviere hanno arrestato un 31enne domiciliato nel comune mantovano, attualmente ristretto  presso il sistema polimodulare “Rems” provvisoria, l’ex ospedale psichiatrico giudiziario. Il provvedimento cautelare è scaturito dalla revoca del decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione e dal conseguente ripristino dello stesso, emesso dal Tribunale di Verbania a seguito dell’unificazione di pene concorrenti. L’uomo deve scontare una pena di 10 mesi di  reclusione per condanne relative ai reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e furto. Al termine delle formalità di rito, il 31enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Pavia, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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