11 Maggio 2026 - 12:18:03
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Schianto frontale tra due auto a Goito: tre feriti, interviene l’elisoccorso

MARSILETTI  (Goito) – La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Mantova è stata allertata questa mattina intorno alle 9.45 per un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale SP236, nella frazione Marsiletti del comune di Goito. Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente terminando la loro corsa al centro della carreggiata. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Mantova che ha provveduto a estrarre dall’abitacolo i due occupanti di una delle vetture, affidandoli poi alle cure del personale sanitario. Il bilancio complessivo è di tre feriti. Per i soccorsi sono intervenuti anche l’elisoccorso, un’automedica del 118 e due ambulanze della Croce Verde. Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Locale di Marmirolo per i rilievi e la gestione della viabilità.

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