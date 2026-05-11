Auto fuori strada nella notte a Palidano di Gonzaga: tre persone in ospedale

GONZAGA – Incidente stradale nella notte a Gonzaga, nella frazione di Palidano, lungo via Anselmi Guerrieri. Intorno alle 2 una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Gonzaga, durante un servizio di controllo del territorio, ha notato una Renault Scenic finita fuori dalla carreggiata dopo una fuoriuscita autonoma. Secondo una prima ricostruzione, il conducente, un 64enne di origine indiana residente a Guastalla, avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento, terminando la corsa fuori dalla sede stradale. L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice verde al pronto soccorso di Suzzara. A bordo dell’auto viaggiavano anche una 43enne, una 24enne e una 17enne, oltre a un 31enne. Le due donne sono state accompagnate in ospedale sempre in codice verde, mentre la minorenne e il 31enne sono rimasti illesi. I rilievi e gli accertamenti sull’accaduto sono stati eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Gonzaga.