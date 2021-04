Operaio perse un occhio: assolti i vertici di Marcegaglia e l’azienda

MANTOVA – E’ stato assolto per non avere commesso Antonio Marcegaglia, finito a processo in quanto legale rappresentante della Marcegalia Spa per un infortunio capitato a un operaio dello stabilimento di Volta Mantovana. Assolta anche la stessa azienda, cui veniva contestata una irregolarità amministrativa per la quale la procura chiedeva il pagamento di una multa di 80mila euro. Il fatto era avvenuto il 3 marzo 2015. Quel giorno A.T., operaio addetto alla linea di trafilatura mentre stava inserendo dei coils, nel tentativo di sbloccare la lamiera in lavorazione che si era incastrata sul nastro, aveva inserito all’interno della macchina un tubo lungo circa un metro e mezzo facendo leva. La sbarra a causa del movimento aveva fatto da elastico finendo per colpire l’uomo all’occhio sinistro. In seguito a quell’infortunio l’operaio aveva riportato lesioni per 186 giorni di inabilità assoluta e la perdita completa dell’occhio sinistro. L’accusa aveva anche chiesto 10 mesi di reclusione per il titolare.