MANTOVA Ieri sera verso le 23,30 a Mantova, i Carabinieri della Sezione Radiomobile intervenivano in via Taliercio nr. 1 presso la ditta “Belleli Energy” ove, per cause in corso di accertamento, un dipendente 44nne residente a Mantova, nell’utilizzare un macchinario, subiva lo schiacciamento della mano destra. Lo stesso veniva soccorso e trasportato all’ospedale di Mantova in codice giallo, non in pericolo di vita.