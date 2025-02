Calcio a 7 – Kings League: Thomas Salvaterra trascina il Trm

PORTO MANTOVANO Prosegue in modo decisamente esaltante l’esperienza di Thomas Salvaterra nella prima edizione del campionato italiano di Kings Legue Italia. La terza giornata del torneo ha registrato l’ennesimo alloro della formazione Trm nelle cui file milita il forte difensore centrale di Porto Mantovano.

In questa occasione la compagine allenata da Marco Bertoni e che annovera l’ex attaccante di Serie A e Nazionale, Francesco “Ciccio” Caputo ha battuto con il punteggio di 4 a 3 gli Zeta, formazione che vanta sulla tolda di comando un personaggio di grande esperienza come Cristian Brocchi.

Salvaterra, che in questa prima parte del torneo è stato riconosciuto come il difensore più forte del girone, nel corso della partita ha salvato la propria porta da un gol ormai certo. Come non bastasse, si è proposto più volte anche in fase offensiva.

Con questa importante vittoria, il Trm si trova adesso al comando del girone a punteggio pieno e in condivisione con gli Stallons.