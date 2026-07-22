Ostello, ormai il solito tetto dei senza-tetto

MANTOVA Era stato acquisito dal demanio statale a titolo gratuito: quello che sino agli anni ’90 era l’ostello della gioventù di Sparafucile, ormai ridotto a rudere, entrava finalmente in possesso del Comune di Mantova nel 2014 per essere adibito a “info point” dalla giunta di centrodestra, che avrebbe poi saputo come valorizzarlo. La rocca di Sparafucile aveva rappresentato un punto di incontro fra le culture giovanili “forestiere” e mantovane per diversi decennî, ma a restituirle la dignità e funzionalità ormai acquisite servivano fondi.

Dagli anni ’90, in cui la rocca venne dismessa, lo storico plesso di età rinascimentale è rimasto lasciato a se stesso, sino a quando l’amministrazione di Mattia Palazzi non ha nutrito mire di riqualificazione e rigenerazione. Mire che per anni sono rientrate regolarmente nei piani triennali delle opere pubbliche, portando anche a interventi preliminari di restauro, limitati nondimeno alle aree esterne cortive, senza che qualcosa si muovesse in direzione della struttura. Un migliaio di metri quadrati di prato e organizzazione di vialetti attorno alla vera puteale, ma nulla che lasciasse pensare a ciò che il Comune avrebbe potuto realizzare del vecchio costrutto.

In passato, la stessa università mantovana del Politecnico si è occupata a titolo accademico per restituire funzionalità alla struttura, diventata via-via oggetto di degrado, ipotizzando soluzioni utili a una sua rifunzionalizzazione. Ma gli esiti sono scritti nelle cronache cittadine, sino al giorno in cui nella Rocca sono stati necessarî gli interventi delle forze di pubblica sicurezza per domare le fiamme causate dagli arredi di fortuna dei senzatetto che vi abitano.

«Questa situazione la denunciamo, inascoltati, da anni – lamenta Pier Luigi Baschieri, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale –. Abbiamo proposto di dare corso a una finanza di progetto per consentire a soggetti privati di utilizzare, magari col concorso del Comune, a un progetto utile. Così è solamente un vuoto a perdere», conclude.