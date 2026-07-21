Canneto sull’Oglio, scambia psicofarmaci per antistaminici: due dodicenni in ospedale

CANNETO SULL’OGLIO – Un pomeriggio di paura si è trasformato in un ricovero d’urgenza a Canneto sull’Oglio, dove due ragazzini di 12 anni sono stati trasportati in ospedale dopo aver assunto per errore dei potenti psicofarmaci.

L’errore della madre

I due giovani fanno parte di una famiglia residente in Belgio che si trova attualmente in Italia per trascorrere un periodo di vacanza. Secondo la ricostruzione dei fatti, a causa di una drammatica distrazione, la madre di uno dei dodicenni ha somministrato al figlio e al suo coetaneo i medicinali sbagliati. La donna intendeva dare ai ragazzi un comune antistaminico per alleviare il fastidio di alcune punture di zanzara, ma ha confuso i farmaci finendo per dare loro degli psicofarmaci.

I soccorsi e le indagini

Non appena ci si è resi conto del pericoloso scambio, è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118. Entrambi i dodicenni sono stati presi in cura e trasportati in codice giallo presso l’ospedale civile di Cremona. Fortunatamente, i medici hanno confermato che nessuno dei due si trova in pericolo di vita.

Nell’abitazione sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Acquanegra sul Chiese per effettuare gli accertamenti di rito e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente domestico.