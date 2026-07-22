Rugby – Mosse Viadana tra certezze e rumors: Orellana rimane, idea Berlese per la mischia

Viadana Il mercato del Rugby Viadana prende forma tra annunci ufficiali e indiscrezioni che lasciano intuire le strategie del club in vista della stagione 2026/27. Se le conferme rappresentano le basi su cui costruire la nuova squadra, i rumors raccontano invece una società al lavoro per rinforzare un organico chiamato a restare ai vertici del campionato. La certezza più recente riguarda Exequiel “Moto” Orellana, che continuerà a vestire la maglia giallonera. Il potente trequarti centro argentino rappresenta una pedina fondamentale negli equilibri del reparto arretrato grazie alla sua fisicità e alla capacità di garantire avanzamento e solidità sia in attacco sia in difesa. Una conferma importante, cui si aggiungono quelle dei tallonatori Matteo Casasola e Sebastiano Olivari, entrambi destinati a proseguire la loro avventura allo Zaffanella. Due elementi affidabili che assicurano continuità e profondità a un ruolo chiave della prima linea. Sul fronte delle trattative, invece, l’attenzione si concentra soprattutto sul pacchetto di mischia e in particolare sulla seconda linea, reparto chiamato a colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Lucas Sommer, tra i migliori interpreti del ruolo nell’ultimo campionato. Tra le indiscrezioni più insistenti c’è quella che vorrebbe Salvador Aguirre ancora a Viadana, mentre la dirigenza starebbe lavorando anche a un profilo di spessore come Carlos Berlese, ex azzurrino con trascorsi a Rovigo, che è finito nel mirino del club rivierasco. Quello dell’atleta nato a Santo Domingo non è l’unico nome che circola negli ambienti gialloneri. Nei taccuini della società figurerebbe anche Guido Volpi, seconda linea di grande esperienza, con un passato in Galles tra gli Ospreys di Swansea e un curriculum internazionale che garantirebbe qualità, leadership ed esperienza. Per il trentenne nato a Quilmes e per Berlese, però, si resta ancora nel campo delle indiscrezioni, in attesa che eventuali trattative possano trasformarsi in annunci ufficiali. Intanto dal settore giovanile arriva una notizia che conferma la bontà del lavoro svolto dal club. Francesco Foschi è stato convocato al raduno della Nazionale italiana Under 18, in programma a Parma dal 29 luglio al 2 agosto, prima della partenza per Stirling, in Scozia, dove gli azzurrini prenderanno parte al Summer Festival. Un riconoscimento prestigioso per il giovane talento giallonero e per l’intero vivaio viadanese.