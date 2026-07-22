Nuova vita per le attività di Castiglione Mantovano

ROVERBELLA Non solo il capoluogo è al centro dell’attenzione del Comune, ma anche le frazioni rientrano in un piano di riqualificazione. In tale contesto rientra il nuovo progetto di valorizzazione della località di Castiglione Mantovano.

L’ente locale continua infatti a lavorare per intercettare nuove opportunità di finanziamento a favore del territorio. La giunta comunale in questi giorni ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell’ambito commerciale di via Don Bertolani a Castiglione Mantovano: un intervento del valore complessivo di 170mila euro.

L’approvazione del progetto rappresenta il primo passo di un percorso che consentirà al Comune di candidare l’intervento, insieme agli altri Comuni appartenenti al Distretto diffuso del commercio “Rivivi il commercio tra corti, ville, terre verdi e d’acqua”, all’apposito bando 2026 di Regione Lombardia.

Se il progetto sarà finanziato dalla Regione, il Comune potrà procedere alla realizzazione dell’intervento, con l’obiettivo di rendere via Don Bertolani ancora più accogliente, sicura e funzionale, valorizzando il cuore commerciale di Castiglione Mantovano e sostenendo le attività economiche.

«Partecipare ai bandi – spiega il sindaco Mattia Cortesi – significa costruire opportunità: ogni progetto candidato rappresenta un investimento sul futuro della nostra comunità e testimonia l’impegno dell’amministrazione nel reperire risorse esterne per migliorare il paese senza gravare sulle casse comunali. Continueremo – prosegue il primo cittadino roverbellese – ad aggiornare i cittadini sugli sviluppi della candidatura e sull’esito del finanziamento, con l’auspicio di poter presto dare avvio ad un nuovo e importante intervento di riqualificazione per Castiglione Mantovano, valorizzando il commercio con un ritorno positivo per i residenti».