Spende banconote false da 100 euro nei negozi: incastrato 41enne trasferito da Napoli

MANTOVA – Ha provato a fare acquisti gratis nel Mantovano utilizzando denaro contraffatto, ma la sua scia di truffe è stata interrotta dai Carabinieri. Un uomo di 41 anni, residente a Napoli, è stato denunciato a piede libero dai militari della Sezione Radiomobile di Mantova con le gravi accuse di truffa, falsificazione e spendita di monete falsificate.

Il raid nei negozi

Il malvivente è riuscito a mettere a segno tre distinti colpi in altrettante attività commerciali del territorio. A fare le spese del raggiro sono stati un centro estetico situato a Borgo Virgilio e due negozi nel cuore di Mantova. In tutte e tre le occasioni, l’uomo ha pagato la merce o i servizi ricevuti presentando alla cassa una banconota da 100 euro, rivelatasi poi completamente falsa solo in un secondo momento.

I controlli e l’allarme

Subito dopo le segnalazioni dei commercianti truffati, sul posto sono intervenute le pattuglie dei Carabinieri. I sopralluoghi rientrano nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati e concordati in Prefettura durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, dott. Roberto Bolognesi.

Le indagini e l’identificazione

Per dare un volto al truffatore, i militari hanno immediatamente acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei tre negozi. Grazie a un’accurata attività investigativa – basata sul riconoscimento e la comparazione fotografica, uniti all’incrocio dei dati con i terminali delle Forze dell’Ordine – i Carabinieri sono riusciti a isolare gravi indizi di colpevolezza a carico del 41enne partenopeo, che è stato così deferito all’Autorità Giudiziaria.