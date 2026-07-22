Moda e Mood 2027 a Castel Goffredo: aziende della calza a confronto su nuovi trend

CASTEL GOFFREDO Come si muove la moda e quali saranno le tendenze calzetteria donna e uomo che verranno, a vantaggio di un comparto sempre all’avanguardia nell’intercettare i nuovi segnali di stile. Sarà questo il tema di “Moda e Mood 2007”, il momento di incontro e confronto tra le aziende del distretto della calza organizzato oggi dal CSC Centro Servizi Impresa nella sede dell’impresa castellana Fulgar.

La presentazione delle tendenze sarà a cura di Emanuela Compagnoni, con la direzione artistica a cura di Barbara Bordanzi che con il proprio corpo di ballo porterà in scena le tendenze presentate attraverso una sfilata coreografica.

Un momento importante di incontro con le aziende, in un’ottica di crescita condivisa, come ben sottolineato anche dalla Compagnoni: «L’incontro riservato agli operatori del settore, dedicato alla presentazione e all’aggiornamento sui trend moda per il 2027, sarà l’occasione per presentare colori, suggestioni e spunti creativi, affinché ciascun partecipante possa trarne ispirazione e adattarli alle proprie esigenze produttive. Sarà anche un’importante opportunità di confronto per fornitori, aziende produttrici e terzisti, che potranno incontrarsi, scambiarsi opinioni e condividere idee ed esperienze».

Così si esprime Massimo Bensi, presidente di CSC: «L’appuntamento annuale dove confrontarci per ideare nuovi look è a Castel Goffredo, nel distretto della calza, dove da oltre 100 anni la nostra filiera esprime eccellenze riconosciute in tutto il mondo come un brand internazionale»,

Attilia Casnici, ceo di Fulgar, dichiara: «Siamo lieti di ospitare Moda & Mood 2027 nella nostra sede, nel cuore del distretto della calzetteria di Castel Goffredo. Crediamo nel valore della collaborazione e siamo convinti che creare occasioni in cui le aziende possano incontrarsi, confrontarsi e condividere esperienze sia essenziale per rafforzare la competitività dell’intera filiera. È proprio dal dialogo tra le eccellenze del territorio che possono nascere nuove idee e opportunità di crescita per tutto il comparto».