Castiglione, maxi-controlli dei Carabinieri sul territorio: denunce per furto, droga e abbandono di rifiuti

CASTIGLIONE DELLE STIVIERI. Operazione a largo raggio dei Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere per il contrasto dell’illegalità e la sicurezza delle aree urbane. I militari, nell’ambito dei servizi coordinati e condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – presieduto dal Prefetto di Mantova, dott. Roberto Bolognesi –, hanno passato al setaccio le arterie stradali principali, i centri abitati della giurisdizione e la zona delle cosiddette “parallele” a Castiglione, con l’obiettivo di prevenire gli incidenti e accrescere la sicurezza percepita dai cittadini. Il bilancio dell’attività registra numerose denunce e provvedimenti.

Sorpreso a rubare birra al supermercato

A Medole, i Carabinieri della stazione di Guidizzolo hanno intercettato un 34enne residente a Cavriana. L’uomo è stato sorpreso subito dopo aver asportato sei lattine di birra dagli scaffali di un supermercato locale. La merce è stata recuperata e il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto aggravato.

Droga al volante e patente ritirata

2, 3] Nel corso dei posti di blocco stradali, i militari hanno fermato un 37enne residente a Carpenedolo (BS). La successiva perquisizione dell’abitacolo ha permesso di rinvenire 0,5 grammi di cocaina. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Mantova come assuntore di stupefacenti. Per lui è scattato anche il deferimento all’Autorità Giudiziaria a causa del netto rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare la guida sotto l’effetto di alcol o droghe; i Carabinieri hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida. [ 1

Caccia agli eco-furbi: scaricavano rifiuti nei campi

Un importante filone dell’operazione ha riguardato la tutela ambientale. I Carabinieri Forestali del Nucleo di Castiglione delle Stiviere, a seguito di appositi accertamenti nel comune di Casalmoro, hanno incastrato un 33enne italiano e un 37enne rumeno, entrambi residenti in paese. I due sono stati sorpresi a compiere ripetuti abbandoni di rifiuti domestici in un’area campestre. Oltre alla denuncia alla Procura per reati ambientali, ai due eco-furbi è stata ritirata la patente di guida, in quanto utilizzavano le proprie auto private per trasportare e scaricare abusivamente i sacchi. Il Sindaco di Casalmoro è stato attivato per l’emissione dell’ordinanza di ripristino e bonifica dei luoghi.

Contrasto all’immigrazione clandestina

Durante i controlli a tappeto sui soggetti in transito nel territorio, è stato infine fermato un cittadino marocchino di 48 anni. L’uomo, risultato senza fissa dimora e privo di qualsiasi documento che attestasse la regolare presenza in Italia, è stato denunciato a piede libero per ingresso e soggiorno illegale nello Stato.