Calcio 3a Categoria – Solferino, vent’anni di passione e una nuova sfida: “Vogliamo crescere”

Solferino Venerdì scorso, nella cornice della trattoria La Torretta, è stata presentata la squadra del Solferino che per il secondo anno consecutivo sarà protagonista nel campionato di Terza Categoria. Una serata importante per il club collinare, che ha unito la presentazione del nuovo organico alla celebrazione dei vent’anni dalla fondazione della società. Alla guida della formazione è stato confermato Fabio Morandini, che potrà contare ancora sulla collaborazione di Stefano Fusari e Fabio Ferrari. A completare lo staff tecnico ci saranno Maicol Comini, preparatore dei portieri, e Marco Coghi, che ricoprirà il ruolo di match analyst. Il nuovo diesse è Salvatore Conigliaro, nella scorsa stagione alla Ceresarese.

Il momento più significativo della serata è stato quello dedicato al ventennale del sodalizio, nato nel 2006 grazie all’iniziativa di Mauro Perazzi, oggi direttore generale, Germano Bignotti, attuale presidente e sindaco di Solferino, Rudi Stracagnolo, Cristiano Secondelli e Angelo Grazioli. Proprio Secondelli e Grazioli continuano a rappresentare figure fondamentali nella vita della società. Assenti alla serata Riccardo Aiman e Ugo Avogadro, mentre è entrato a far parte del club anche l’ex calciatore Francesco Tonolini. «Sono passati vent’anni da quando il club è stato fondato, ma siamo ancora qui – ha sottolineato Perazzi -. La presentazione della squadra e dello staff tecnico è stata l’occasione per ricordare questo importante anniversario. Dopo l’ottimo campionato disputato lo scorso anno, quello del debutto in Terza, vogliamo affrontare questa seconda esperienza cercando di fare bene e continuare il nostro percorso». Il Solferino riparte quindi dalle proprie radici e da un progetto che, dopo due decenni di attività, punta ancora sull’entusiasmo e voglia di crescere.