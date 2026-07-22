Stop ai sacchetti: dal 1° agosto isole ecologiche nei quartieri

MANTOVA Si conclude la fase di transizione e affiancamento: il nuovo sistema di raccolta punta a un conferimento più efficiente e a migliorare il decoro urbano. A partire dal 1° agosto il servizio di raccolta rifiuti nei quartieri di Lunetta e Ponte Rosso passerà in via definitiva al modello di conferimento nei contenitori stradali, utilizzabili attraverso tessera personale.

«Dopo un periodo di affiancamento tra il vecchio e il nuovo sistema – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Davide Provenzano –, entra ora pienamente a regime la raccolta con i contenitori stradali con tessera, una scelta che ci consentirà di migliorare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata e il decoro dei quartieri. Chiediamo ai residenti di utilizzare correttamente i nuovi contenitori e di fare la propria parte con senso civico e responsabilità. Come amministrazione continueremo a accompagnare i cittadini in questa fase, garantendo supporto e ascolto affinché il nuovo sistema diventi rapidamente una buona pratica condivisa. Nei prossimi mesi – ha concluso l’assessore – il nuovo sistema di raccolta si estenderà a tutti i quartieri a nord della città, nei quali abbiamo già fatto i sopralluoghi per il posizionamento dei contenitori stradali». E contro i “furbetti”? Telecamere e fototrappole.

Per facilitare l’adattamento dei residenti dei due quartieri alla nuova modalità, l’amministrazione comunale e la società di gestione Mantova Ambiente del gruppo Tea, avevano avviato nel febbraio scorso un periodo di sperimentazione, mantenendo attivo per cinque mesi un sistema doppio, lasciando operativo anche il tradizionale “porta a porta”.

Ora, scaduto il periodo di affiancamento, dal 1° agosto i nuovi cassonetti stradali diventeranno l’unica modalità di conferimento per lo smaltimento di carta, vetro, organico, plastica, sfalci, potature e rifiuto indifferenziato. Rimane un’unica deroga per tutelare le esigenze specifiche delle famiglie: il servizio di raccolta di pannolini e pannoloni continuerà a essere svolto porta a porta. L’utilizzo dei nuovi cassonetti è riservato alle utenze autorizzate attraverso una tessera personale, indispensabile per poter conferire i rifiuti.

I cittadini potranno sbloccare l’apertura dei contenitori badge nominale o applicazione mobile Sigma MAmb scaricabile gratuitamente dagli store digitali otramite Qr code dedicati.

Per i contenitori utilizzati in precedenza per il porta a porta, i cosiddetti “bidoncini domestici”, la restituzione non è obbligatoria. I residenti, infatti, possono scegliere di tenerli per uso privato. Per chi invece desiderasse riconsegnarli a Mantova Ambiente, sono previste la consegna al Centro di via Visi 41/A oppure il ritiro a domicilio esponendo i vecchi bidoni davanti alla propria abitazione.