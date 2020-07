Palazzi annulla I Mangiari, il rammarico degli organizzatori

MANTOVA “Pur con rammarico, accogliamo la richiesta del Sindaco Mattia Palazzi di annullare l’ormai imminente nona edizione de I Mangiari . Inutile dire che questa richiesta comporta per la nostra realtà, mantovana e attiva da anni nell’organizzazione di eventi, così come agli espositori un sacrificio economico e di immagine. Un sacrificio aumentato dal fatto che l’organizzazione dell’edizione di quest’anno si è resa ancor più complessa per l’esigenza di rispettare rigorosamente tutte le disposizioni per la protezione della salute di visitatori e lavoratori.

Non sarebbe tuttavia nel nostro spirito proseguire nell’organizzazione dell’evento in barba alla richiesta della massima autorità cittadina, pertanto scegliamo di accoglierla, pur dispiaciuti per le aspettative delle migliaia di mantovani che ormai da nove anni dimostrano grande affetto per la nostra manifestazione, a cui diamo appuntamento al 2021 con la prossima edizione che si terrà dall’11 al 20 giugno”. Così A. Tema, organizzatrice della manifestazione I Mangiari