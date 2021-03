Pac, focus con Coldiretti il 23 e 24 marzo

La Politica agricola comune 2023-2027 e gli orientamenti del New Green Deal e del Next Generation EU. Ne parla Coldiretti Mantova in due serate in diretta Facebook dedicate ad approfondire aspetti rilevanti per il futuro dell’agricoltura e delle imprese del settore.

Si parte martedì 23 marzo alle ore 20:30 sulla pagina ufficiale di Facebook di Coldiretti Mantova, per parlare di “Pac 2023-2027: cosa cambia per le imprese agricole?”, proprio alla vigilia dell’accordo che dovrebbe concludersi sotto la presidenza portoghese (entro il 30 giugno prossimo, quindi) e che imporrà un nuovo approccio al modello di sviluppo agricolo.

Dopo l’introduzione di Erminia Comencini, direttore di Coldiretti Mantova, prenderanno la parola Paolo Magaraggia di Coldiretti Bruxelles e il professor Angelo Frascarelli, economista agrario dell’Università di Perugia. Le conclusioni saranno affidate a Paolo Carra, presidente di Coldiretti Mantova.

Il giorno successivo, mercoledì 24 marzo alle ore 20:30, sempre in diretta Facebook, spazio alle politiche di orientamento promosse dalla Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, con il focus “Oltre la Pac: sfide e opportunità del New Green Deal e del Next Generation EU”.

Introduzione di Erminia Comencini, direttore di Coldiretti Mantova, e interventi di Paolo Di Stefano e Cecilia Dardes, entrambi in forza all’ufficio di Coldiretti Bruxelles, avamposto di Palazzo Rospigliosi per monitorare in presa diretta i lavori comunitari.

Nel corso della serata verranno affrontati, in particolare, le strategie Farm to Fork e Biodiversity all’interno del New Green Deal, con particolare attenzione agli aspetti del biologico (l’orientamento è di arrivare al 25% di superficie a biologico entro il 2030), e al piano Next Generation EU. Concluderà il presidente di Coldiretti Mantova, Paolo Carra.