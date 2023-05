Ciclismo – Gli Under 23 a Castiglion Fiorentino e al Giro della Franciacorta. Domani i Giovanissimi a Villastrada

Mantova Ancora un fine settimana ricco di appuntamenti dai Giovanissimi sino agli Under 23. Oggi gli U23 Gianluca Cordioli e Tommaso Marocchi del Sissio Team saranno schierati al via della Coppa Città di Castiglion Fiorentino, mentre Diego Ressi e Stefano Leali della General Store Essegibi F.lli Curia andranno a Rovato (Bs) dove si correrà il Giro della Franciacorta.

I Giovanissimi dello Sporteven, invece, saranno impegnati a Caselle di Sommacampagna (Vr). Domani fari puntati sul Trofeo Vecchini & Anselmi Edilizia. L’appuntamento allestito dagli Amatori Ciclismo Dosolo e valido quale seconda tappa del Memorial “D. Darra” si terrà a partire dalle ore 15 a Villastrada (Dosolo). Sulla linea di partenza si porteranno per l’occasione complessivamente oltre 120 Giovanissimi e tra loro anche i mantovano di Ciclo Club 77, Allgor Tatobike, Mincio Chiese e Gioca in bici Oglio Po.

La manifestazione si svolgerà su un circuito della lunghezza di circa un chilometro che gli atleti percorreranno più volte in relazione alla categoria d’appartenenza. Gli Esordienti maschi e femmine domani saranno a Gussola (Cr) e in questa località punteranno a cogliere il successo i portacolori dello Sporteven, del Mincio Chiese e del Gioca in bici Oglio Po.

Per quel che concerne gli Allievi dello Sporteven e Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli, il palcoscenico sul quale si esibiranno sarà la gara in programma a Gussago (Bs), mentre ad Abbiate Grasso (Va) andranno quelli del Mincio Chiese. Infine Maria Acuti del Gioca in bici Oglio Po sarà impegnata a Gussola (Cr). A Busto Arsizio (Mi) nella Piccola San Geo saranno in gara gli Juniores ovvero Tommaso Salami e Matteo Visioli del Biringhello, Angelo Monister del Team Giorgi e Kevin Lanzarotto, Damiano Lavelli, Andrea Godizzi e Riccardo Grazioli della Biesse Carrera. Le juniores mantovane, Maddalena Lodi Rizzini del Ciclismo Insieme e Marina Filimon del Racconigi Cyclinf Team invece, punteranno a dire la loro nel test previsto a Bolzano. Sempre oggi, ma Montalto (Ar) nel Memorial Daniele Tortoli, i riflettori saranno puntati sugli Under 23 e per i colori mantovani vi saranno Gianluca Cordioli e Tommaso Marocchi.

Paolo Biondo