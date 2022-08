Calcio Serie C – Mensah: “Impossibile restare indifferenti al fascino di Mantova”

MANTOVA Prima di raggiungere Mantovanello per l’allenamento, il nuovo attaccante biancorosso Davis Mensah è passato nella sede di viale Te per firmare il contratto, posare per qualche foto di rito e rilasciare le prime dichiarazioni, raccolte dall’ufficio stampa del Mantova. «Sono molto felice di essere qui – ha detto – , era impossibile restare indifferenti al blasone di una piazza importante come Mantova. Conoscevo già alcuni ragazzi come Procaccio e Guccione oltre al mister, con cui ho condiviso una parte dell’esperienza alla Virtus Verona: un motivo in più per adottare questa scelta. Avevo già affrontato i biancorossi restando impressionato dall’attaccamento del pubblico, ci aspetta un campionato difficile in cui ogni avversario venderà cara la pelle. Ho buone sensazioni, facciamo un passo alla volta».