Palazzi: “Solidarietà alla Cgil e condanna per l’atto vandalico”

MANTOVA Il sindaco di Mantova Mattia Palazzi giovedì 27 ottobre è intervenuto sull’atto vandalico alla Cgil: “Voglio esprimere la mia solidarietà alla Cgil mantovana – ha sottolineato – la cui sede è stata oggetto di un atto vandalico. Un fatto che segue di pochi giorni un’analoga azione contro l’Agenzia delle Entrate. La natura violenta, invasiva e divisiva di questi gesti non può non preoccupare e destare una reazione di condanna da parte di una comunità come la nostra, abituata ad affrontare unita e con equilibrio anche i momenti più duri. Auspico che i responsabili vengano individuati quanto prima”.