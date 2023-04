Parco: obiettivo balneabilità totale

MANTOVA La ritrovata balneabilità di una parte del lago superiore crea una vera divisione tra zone lacustri privilegiate e non? No, almeno non nel lungo periodo. L’obiettivo della balneabilità totale si raggiunge anche con azioni trasversali. Come prova di questo, è stato presentato ieri mattina il progetto di “Interventi di tutela e conservazione della biodiversità nel cuore del Parco del Mincio» promosso dal Parco del Mincio, in collaborazione con il Comune di Mantova, finalizzato alla salvaguardia, conservazione e miglioramento della biodiversità delle aree naturali presenti nell’area protetta. L’opera viene finanziata grazie al conseguimento del bando “Habitat 2022” della fondazione Cariverona. Il progetto si svolge nell’arco di 36 mesi con un budget di 555.000 euro (380.000,00 euro finanziati da Fondazione Cariverona e 175.000,00 euro cofinanziati da Parco del Mincio e dal partner Comune di Mantova). I lavori inizieranno i primi di maggio, coordinati da una cabina di regia creata per l’occasione con a capo Parco del Mincio e comune di Mantova. Nove le linee di intervento, organizzate in due aree di azione. Nella prima area, tra i territori di Mantova, Porto Mantovano, Curtatone e Rodigo, gli interventi sono focalizzati per la conservazione e protezione della biodiversità acquatica (tramite interventi contenimento Castagna d’acqua), conservazione degli ecosistemi acquatici tramite interventi di rimozione di specie vegetali alloctone invasive (Ludwigia grandiflora) e conservazione degli ecosistemi acquatici delle Valli tramite interventi di ripristino dei flussi idrici nei canali. Nella seconda area di intervento, ubicata presso il “Sito della Rete Natura 2000” e la Zona di Protezione Speciale “Portiolo, Viadana, San Benedetto Po, Ostiglia”, sarà realizzato un rimboschimento di 2700 esemplari su una superficie di circa 20.000 m², allo scopo di ricostituire l’originario ambiente caratterizzato dalla presenza di foreste alluvionali di Ontano nero e Frassino maggiore.

Antonia Bersellini Baroni