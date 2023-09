Partite a rischio e lavori in corso. Caos nel labirinto di Porta Cerese e dintorni

MANTOVA Un labirinto di sensi unici e divieti di transito temporanei in cui si sono persi gli automobilisti letteralmente imbottigliati nel traffico impazzito ieri nella zona a ridosso dello stadio. Per una “improvvisa” concomitanza di eventi avversi come una partita di calcio a rischio disordini e un cantiere sul sistema fognario tra viale Risorgimento e via Mori, con la conseguente chiusura del primo, che è anche una delle principali arterie stradali del centro abitato, il traffico in zona è letteralmente impazzito, anche perché la chiusura temporanea di alcune strade per questioni di sicurezza è scattata intorno alle 18; orario in cui la maggior parte dei mantovani di città e non rientrava da lavoro, fatto non proprio inusuale in un lunedì di inizio settembre. Una situazione che si spera non si ripeta alla prossima partita casalinga a rischio disordini. Questa mattina, comunque, tra viale Isonzo e viale Risorgimento, venivano segnalati ancora disagi al traffico, e non si trattava degli ultimi tifosi che se ne andavano alla spicciolata dalla sera prima.