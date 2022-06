Per i 18enni la Costituzione e il racconto delle associazioni

MEDOLE In occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica il Comune di Medole ha consegnato ai 18enni del paese la Costituzione italiana come simbolo del passaggio all’età della maturità. Ma non solo. I ragazzi hanno avuto anche l’occasione di incontrare e conoscere l’attività di varie associazioni del paese.

La manifestazione si è svolta in piazza alla presenza del vicesindaco Luca Vivaldini (il sindaco Mauro Morandi non ha potuto essere presente) e sul palco si sono alternate varie associazioni: San Rocco, protezione civile, Avis, Aido e associazione Combattenti e reduci. Tutte le parti musicali della serata invece sono state curate dall’associazione Amici della musica. I vari sodalizi, uno per volta, hanno invece spiegato ai ragazzi presenti cosa significa fare volontariato e le attività che vengono svolte da ciascuna di esse.

«Per voi ragazzi – sono state le parole del vicesindaco Vivaldini accompagnato dall’assessre Jessica Aldegheri – il passaggio ai 18 anni è una bella responsabilità ma anche una grande soddisfazione: divenite parte in causa a tutti gli effetti nell’aiuto alle vostre famiglie ed acquisite il diritto al voto. La Costituzione è densa di contenuti profondi e sempre attuali, nel rispetto della dignità dell’uomo e del cittadino italiano. Garantisce il diritto al lavoro e sancisce che la repubblica italiana è fondata sul lavoro stesso, garantisce la sovranità del popolo e tutti noi possiamo concorrere al progresso della società. Ragazzi, fatevi portatori di questi valori e siate sempre attenti al vostro futuro e cercate di fungere da esempio per le generazioni che verranno dopo di voi».