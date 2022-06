Finiti wifi e colonnine per le auto elettriche

CASTIGLIONE – È stata completata l’installazione delle nuove colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici che copriranno varie zone: piazzale Tozza nei pressi della cittadella dello sport, via Maestri del Lavoro nei pressi del centro per l’impiego, il parcheggio bus di via Pisacane, via Dottorina a Gozzolina, via Monti Solivi a Grole, presso il parco pubblico vicino alla chiesa, il parcheggio del municipio e il magazzino comunale. I lavori sono stati realizzati grazie a un contributo regionale di 330mila euro.

«Nei tempi tecnici di circa 30 giorni necessari all’Enel per attivarle – afferma il sindaco Enrico Volpi – le colonnine costituiranno una diffusa e innovativa rete a disposizione della mobilità alternativa e sostenibile, che porterà Castiglione ai livelli più alti d’offerta nei nostri territori. Ancora una volta dimostriamo come la qualità del progetto e la trasparenza nelle relazioni istituzionali portino benefici ai castiglionesi. Nulla a che vedere con il rancoroso racconto che ne fa la sinistra, emarginata nel suo vuoto stagno di idee e politiche».

Aggiunge dal canto suo il vicesindaco Andrea Dara: «Oltre alle colonnine abbiamo completato anche il cablaggio con fibra ottica grazie alla quale sono già stati collegati in banda larga tutti gli edifici comunali, tutte le scuole e i palazzi del Comune. Questa infrastruttura, del valore di 150mila euro, che ha consentito l’attivazione del wifi pubblico, sarà utilizzata per rendere disponibile il collegamento in fibra ottica per i privati in tutta la città oltre a permettere a noi di portare il wifi gratuito in tutte le aree verdi della città, concludendo un’opera di digitalizzazione di cui solo il candidato del Pd non si è accorto, promettendola nel suo programma in caso di sua vittoria. Giusto per capire quanto sia sul pezzo».