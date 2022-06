Atletica leggera – Giulia Guarriello fa il “season best” in Austria. Rigoletto, Libertas e Gonzaga in luce a Chiari

MANTOVA Brilla la stella di Giulia Guarriello nel meeting internazionale di Eisenstadt, in Austria. La 21enne mogliese dell’Atletica Reggiolo Guastalla si è piazzata terza nella gara dei 100 ostacoli in 13″50 (con forte vento contro), ma in batteria aveva realizzato il suo primato stagionale correndo in 13″43. La vittoria è andata all’altra azzurra Nicla Mosetti (Bracco Atletica) in 13.26, seconda la lussemburghese Victoria Rausch.

Cadetti e allievi mantovani hanno invece gareggiato al Meeting Nazionale Città di Chiari. Per la Rigoletto, 2° posto di Denise Sarzi nel salto con l’asta allieve con 3.15, nuovo record personale; PB anche per Alice Malavasi con 2.30. In campo maschile, il cadetto Niccolò Marconi è giunto 3° con 3.20, record personale migliorato di ben 30 cm. Terzo gradino del podio anche per la cadetta Giulia Nasi nel lancio del disco con 27.93 davanti alla compagna di allenamento Matilde Bosi che ha migliorato il suo personale lanciando a 27.09 e ha conquistato poi la finale nel getto del peso giungendo 6ª con 9.62 (PB). Quarto posto per Riccardo Brovini nel salto triplo cadetti: migliora di oltre 20 cm atterrando a 12.79. Nel lungo cadette, Alice Diprima ha saltato 4.24 e Alice Turrini 3.76.

Ottime prestazioni anche per i ragazzi della Libertas. Sale sul podio il cadetto Mattia Vanoni che getta il peso a 10.63. Avrà un futuro Filippo Nobis sia negli 80, corsi in 10″48, che nel lungo (4.95). I mezzofondisti Ramon Schivi e Brando Fassi ci sanno fare anche nella distanza più breve dei 300, che corrono rispettivamente in 42″37 e 44″14. Ancora una volta Vittorio Fedeli corre i 1000 sotto i 3 minuti, ma non trova il varco per sprintare. Tra le cadette, Giulia Marsiletti un po’ a corto di tecnica nel salto in alto si ferma a 1.30 (aveva 1.43). La lanciatrice Gloria Albertoni giunge a metà classifica (16ª) sia nel peso che nel disco con 7.33 e 18.02. Buona esperienza nel lungo per Nadia Pasquali, Matilde Boldini, Soukaina Bassi e Francesco Atti, così come nel disco per Hiba Zahidi. Buone performance tra gli allievi. Salvatore Savaia giunge 7° nei 1500 col personale di 4’18″47; si migliora anche Federica Brognara in 5’49″85. Personale per Joseph Anietie nei 400, che corre in 66″97, e nei 100 per Leonardo Tia, che si toglie la soddisfazione di scendere sotto i 13″.

L’Atletica I Gonzaga ha schierato due atlete negli 80 piani cadette: Sofia Ligabue ha vinto la propria batteria in 10″74, Luna Grassi è giunta seconda nella sua con 11″09. Entrambe sono rimaste fuori dalla finale a 6 (133 atlete in gara), ma si sono comunque piazzate ai vertici della classifica generale.