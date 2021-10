Meno casi di Covid ma più alunni isolati

MANTOVA – Cala il numero degli studenti mantovani contagiati dal Covid, aumenta di poco quello degli operatori scolastici, ma paradossalmente il numero di alunni isolati è triplicato nel corso dell’ultima settimana. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento del report settimanale di Ats Val Padana riguardo alla situazione Covid negli istituti scolastici mantovani. Il periodo preso in considerazione è quello che va da 4 al 10 ottobre. Dalle tabelle relative alle scuole mantovane risulta che in questa settimana sono stati trovati otto alunni positivi al Covid, dei quali tre nella scuola elementare e altri tre nelle superiori, più due della scuole medie. Nessun nuovo contagio tra i bambini delle scuole materne. Una diminuzione piuttosto marcata rispetto ai dati della settimana precedente, quando gli alunni positivi al Covid erano 17. Aumenta invece il numero di operatori scolastici positivi al Covid: 4 nel’ultima settimana mentre in quella precedente non ce n’erano. Gli alunni isolati sono nel frattempo passati da 37 a 112, mentre gli operatori scolastici isolati sono passati da zero a 10. Un incremento che si spiega con il fatto che gli 8 casi di positività tra gli studenti sono stati riscontrati in sei classi differenti contro le due della settimana precedente. Inoltre uno degli operatori positivi al Covid lavorava in due classi della scuola dell’infanzia che sono state per forza di cosa isolate; ciò che ha comportato l’aumento del numero di alunni isolati, il che non significa che si tratta di casi positivi. Un falso allarme, quindi, visto che dai test salivari eseguiti a campione nelle scuole elementari e medie della provincia fino ad ora non sono emersi casi di positività. Quel che si può dire fino ad ora, dati alla mano, è che l’anno scolastico 2021-22 per il momento procede senza grossi intoppi per quel che riguarda i casi di positività tra i banchi.