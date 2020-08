Adesione all’edizione 2020 della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

MANTOVA La Giunta ha aderito all’edizione 2020 della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Mantova non è impreparata ad affrontare il tema di quest’anno, ossia “Emissioni zero, mobilità per tutti”, avendo messo in campo una serie di progetti in sintonia con questo aspetto della mobilità sostenibile. Intanto, si stanno programmando gli eventi che si terranno dal 16 al 22 settembre. E’ in agenda tra l’altro una giornata promozionale del servizio del nuovo bike sharing con i mezzi a pedalata assistita. Poi è prevista una giornata “A scuola a piedi” riprendendo l’esperienza del progetto Pedibus. Inoltre, sono in calendario altri eventi per promuovere la mobilità sostenibile in città, calendario che sarà realizzato in collaborazione con le associazioni e con altre istituzioni ed enti. “Abbiamo le carte in regola per riproporre la Settimana a Mantova – ha detto l’assessore allo Sport Paola Nobis -. L’Europa si è data l’obiettivo della ‘carbon neutral’ entro il 2050, come definito nel Green Deal europeo. Le città che promuovono sistemi di mobilità puliti e inclusivi sono più attraenti, con meno traffico e una migliore qualità della vita”.