Porta Cerese, il sottopasso danneggia il Poma

MANTOVA Con la petizione promossa dal neonato Comitato per la sicurezza e la salute dei cittadini di Mantova si pone l’accento sulla necessità di risolvere in modo strutturale la salvaguardia e tutela della fruibilità delle strutture sanitarie del capoluogo virgiliano. Tutela e salvaguardia necessarie visti gl’investimenti in atto per la realizzazione del sottopasso di Porta Cerese quanto della riqualificazione del nosocomio cittadino che comporteranno forti disagi per il raggiungimento della struttura da parte di utenti e ambulanze.

«Le varie soluzioni tecniche e urbanistiche, – ribadiscono i promotori della petizione – sembrano cozzare contro la mancanza di una visione politica strategica di tutela del territorio che non si spinge oltre i quattro anni del mandato elettorale e che sembra privilegiare la realizzazione di opere pubbliche di piccolo cabotaggio, facili e spesso di dubbio valore estetico».

Il Comitato esprime scetticismo, se non contrarietà, «alla non soluzione del progetto congiunto Rfi-Comune», privilegiando una possibile variante di tracciato alla linea Mantova-Monselice.