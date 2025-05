“Shake your future” per gli under 35. Totem party al Baratta

MANTOVA Inaugurata la nuova mappa interattiva della città dedicata agli under 35. Luoghi, progetti, servizi, trasporto e molte altre informazioni si possono trovare in un totem al Baratta, in corso Garibaldi 88. Il servizio gratuito è stato presentato ieri su iniziativa del Comune di Mantova, capofila del progetto, alla presenza degli assessori Alessandra Riccadonna, Serena Pedrazzoli, Andrea Caprini e degli operatori che hanno lavorato al progetto. È il seguito di “Finalmente una gioia 2.0” e si è potuto realizzare grazie ai 120mila euro provenienti da un bando dell’Anci rivolto ai giovani che non studiano e non lavorano. «Abbiamo aggiunto un altro tassello importante al progetto – ha osservato l’assessore alle Politiche giovanili Riccadonna -. Con il totem presso la biblioteca di pubblica lettura è garantito l’accesso per la conoscenza di tutti i servizi che il Comune e gli enti del territorio offrono. È a disposizione dei ragazzi, ma anche per tutta la cittadinanza. Il progetto con tutti i suoi partner si conferma un punto di riferimento e un’importante opportunità per tutti i giovani che si dovessero trovare spaesati nella scelta del proprio futuro». Oltre al Comune di Mantova, attraverso il settore Welfare, Servizi Sociali e Sport, il progetto può contare sulla collaborazione di Informagiovani Mantova, in partnership con Accademia delle Arti, Csa, Umana, Smartidea e Sol.Co Mantova, e delle cooperative sociali Mestieri Lombardia, Alce Nero e Hike. Aderiscono Cesvip Lombardia, Ifoa, Educo Mantova e Fondazione Lavoro. Per partecipare alle attività e per informazioni: sportello informativo: via Conciliazione 128 – Mantova (dal lunedì al venerdì su appuntamento dalle 9 alle 13). WhatsApp: 366 6969309, telefono: 0376 376863, www.finalmenteunagioia.it, email: finalmenteunagioia@comune.mantova.it.