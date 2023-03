Porta Cerese, plebiscito per i semafori ko

MANTOVA Semaforo, si. Semaforo, no. La settimana di segnaletica lampeggiante ha fatto prendere coscienza di una nuova peculiare normalità in uno degli snodi cittadini di passaggio più trafficati. A sette giorni dal sinistro stradale che ha messo fuori uso la centralina principale di tutti i semafori di Porta Cerese, eliminando gli ingorghi tra via Parma e via Brennero, sono tantissimi i cittadini mantovani che fanno sentire la propria voce, soprattutto attraverso i social network. La cassa di risonanza telematica non mente: il novanta percento degli utenti ringrazia l’automobilista e la sbadataggine che lo ha portato a divellere parzialmente la già citata centralina. “Da quando è fuori uso però non ci sono più code interminabili – scrive un utente – per me che ci passo per lavoro spero proprio che resti così. Molta attenzione e si va”. E ancora: “Ma magari restasse sempre spento, meno traffico e meno inquinamento…”. “Da quando è spento si va da Dio” “Così il traffico è molto più scorrevole speriamo non lo attivino più”, “Non è mai andata così bene come adesso”, “ Per me, come per la maggioranza, è un sogno quel giallo. Tempo dimezzato per andare e tornare dal lavoro”. Il plebiscito delle decine di dichiarazioni a favore della messa al bando istantanea silenzia anche la minoranza degli utenti che richiama ad un celere ripristino della segnaletica per tutelare la sicurezza dei passanti: “ È mai possibile che in una città così modesta rispetto ad altre, un semaforo resti fuori uso con quello fronte stadio? Dove la circolazione è imponente nelle ore diurne e pomeridiane?” Alcune delle risposte: “ Evidentemente lei non deve correre al lavoro, altrimenti non si spiegherebbe una simile lamentela”. E ancora “ C’è appena stato un incidente vicino a casa mia, dove non ci sono semafori. A dimostrazione che se non sai guidare, non ti serve un semaforo per fare incidente”. La polizia locale si è già parzialmente espressa ad inizio settimana riguardo la vicenda. La segnaletica verrà riabilitata, tempo i sopralluoghi e le riparazioni della ditta interessata. I controllori del traffico non vengono dimenticati dalla cittadinanza riguardo la tematica: “ Senza semaforo c’è molta meno coda. Traffico più scorrevole e quindi meno inquinamento. Speriamo rimanga così. Certo, la cosa dovrebbe far pensare chi si occupa della viabilità…”.

Antonia Bersellini Baroni