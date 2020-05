In Lombardia aumentano i contagi ma calano i ricoveri. Mantova, secondo la Regione, ha solo 4 positivi in più

MILANO – Calano i ricoverati in terapia intensiva come i ricoverati nei reparti Covid degli ospedali lombardi. Aumetano, invece, ma in modo costante i decessi mentre vanno a più 614 i contagiati. Mantova, come già da due giorni, rimane la provincia con la crescita più bassa di positivi: solo +4.

Di seguito i dati dei contagi odierni:

– i casi positivi sono: 82.904 (+614) * a cui vanno aggiunti 419 casi comunicati oggi ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio;

– i decessi: 15.116 (+62)

ieri: 15.054 (+68);

– in terapia intensiva: 322 (-19)

ieri: 341 (-7);

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.222 (-175)

ieri: 5.397 (-31);

– i tamponi effettuati: 513.244 (+20.602)

ieri: 492.642 (+7.508);

I casi per provincia:

MANTOVA: 3.255 (+4)

Bergamo: 12.294 (+133) * a cui vanno aggiunti 370 casi comunicati oggi ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio

Brescia: 13.748 (+128)

Como: 3.546 (+42)

Cremona: 6.255 (+5)

Lecco: 2.561 (+25)

Lodi: 3.293 (+16)

Monza Brianza: 5.112 (+38)

Milano: 21.626 (+136)

ieri: 3.251 (0)

l’altro ieri: 3.251 (+1)

Pavia: 4.820 (+19)

Sondrio: 1.317 (+29)

Varese: 3.273 (+45) * a cui vanno aggiunti 32 casi comunicati oggi ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio

e 1.804 in corso di verifica.