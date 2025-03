Prati stabili e fotovoltaico, Confagricoltura Mantova: “Privilegiare sempre l’installazione sugli edifici”

MANTOVA Confagricoltura Mantova risponde positivamente all’appello del Comune di Goito sulla tutela dei terreni agricoli, in particolare dei Prati Stabili, dall’installazione di impianti fotovoltaici.

«La nostra posizione è da sempre a favore delle energie rinnovabili: come settore e come associazione stiamo lavorando molto per promuoverle. Tuttavia, sottolineiamo come, anche per la nostra associazione, sia fondamentale tutelare i terreni agricoli, tutti, e privilegiare nettamente l’installazione degli impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati, le cui potenzialità restano ancora moltissime, o sui terreni dismessi. Concordiamo con il Comune di Goito sulla necessità di disporre di normative più chiare, che tutelino i terreni agricoli stessi», afferma il presidente di Confagricoltura Mantova, Alberto Cortesi.

«Il nostro impegno sul tema delle rinnovabili – prosegue Cortesi – è massimo. Ricordo infatti che proprio da Confagricoltura, e da Mantova, è partita la prima Cer-Comunità energetica rinnovabile agricola d’Italia, presentata ufficialmente pochi giorni fa. Nei mesi scorsi le nostre aziende sono state anche notevolmente ricettive per quanto riguarda i bandi Pnrr dedicati al fotovoltaico, a dimostrazione di come la propensione sia quella di investire in tal senso».