Tennis tavolo A2 f – L’Alfa Food ottiene tre punti nel concentramento di Bagnolo

Mantova Nel fine settimana è andato in scena il primo concentramento di serie A2 femminile. Nel girone C, nella palestra delle Scuole Medie di Bagnolo San Vito, l’Apuania Carrara si è imposta per 4-0 sull’Athletic Club AD e ha pareggiato con il Muravera B, che aveva avuto la meglio per 4-1 nel derby contro il Muravera. L’Alfa Food Bagnolese ha diviso la posta (3-3) con le Alfiere di Romagna W1, che hanno poi pareggiato con il Muravera TT, e ha dominato per 4-1 l’Athletic Club. Le tre capolista Alfa Food Bagnolese, Apuania Carrara e Muravera B con 3 punti guardano dall’alto le Alfiere di Romagna con 2, il Muravera con 1 e l’Athletic Club con 0.

Nel girone A, al Centro Sportivo Culturale Sgonico di Sgonico (Trieste), le padrone di casa dell’Ask Kras hanno pareggiato per 3-3 con la Polisportiva Colognola ai Colli e hanno battuto per 4-0 la Parva Domus Marco Polo. Il Colognola ai Colli ha prevalso per 4-1 sulla Brunetti Castel Goffredo A, che si era aggiudicata per 4-2 il derby contro la squadra B societaria. Vittoria anche per il Marco Polo, per 4-2 sul Vallecamonica, che ha chiuso sul 3-3 la sfida che l’opponeva alla Brunetti B. In classifica Ask Kras e Colognola ai Colli conducono con 3 punti, davanti a Castel Goffredo A e Marco Polo con 2 e a Castel Goffredo B e Vallecamonica con 1. Nel girone B, a Torino, il Quattro Mori e il Norbello Blu hanno impattato, poi le cagliaritane hanno superato p 4-1 il Torino, che ha regolato 4-1 il Verzuolo, e le norbellesi per 4-1 Novara, che ha costretto alla resa per 4-2 il Silver Lining. Quest’ultimo è stato sconfitto per 4-2 anche dal Verzuolo. In graduatoria guidano Quattro Mori e Norbello Blu a quota 3 e precedono Verzuolo, Regaldi e Torino a 1 e Silver Lining a zero. Nel girone D, nella palestra Ites di Borgorose (Rieti), l’Eureka Roma ha messo in fila per 4-2 il Molfetta, che ha pareggiato con il Sassari, e il Norbello Giallo, che ha battuto per 4-2 l’Ennio Cristofaro. Vittorie anche per la Clementina-Andreoli per 4-1 sul Sassari e per l’Ennio Cristofaro, per 4-2 sulla Clementina. Capofila a quota 4 è l’Eureka e alle sue spalle ci sono la Clementina, il Norbello Giallo e l’Ennio Cristofaro a 2 e il Circolo Molfetta e il Sassari a 1. Il secondo concentramento si svolgerà domenica 17 novembre.