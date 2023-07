Presentato il Festivaletteratura 2023. Palazzi annuncia l’inaugurazione del nuovo parco del Te per il 26 agosto

MANTOVA “Non è la città che accoglie il Festivaletteratura. È la manifestazione che cambia la città”: così ha esordito il sindaco di Mantova Mattia Palazzi ieri sera durante la presentazione e distribuzione ai soci Filofestival del catalogo della ventisettesima edizione di Festivaletteratura, evento come da tradizione collocato in piazza Leon Battista Alberti. “La piazza dove ci troviamo adesso – ha proseguito il primo cittadino – era un parcheggio e ora accoglie iniziative di questo tipo. E il 26 agosto sarà inaugurato il nuovo parco del Te, che diventerà sede per altri appuntamenti della rassegna. Per avere spazi che consentano a cittadini e turisti di avere tempo per la leggerezza e la conoscenza.” Conoscenza che si dipana nelle 240 pagine del catalogo, con la vocazione di rappresentare ormai un vero e proprio libro, la copertina realizzata dall’illustratoreNicola Giorgio e i contributi di cinque autori, a regalare differenti prospettive della proposta culturale, che si svolgerà dal 6 al 10 settembre, come sottolineato da Alessandro Della Casa, del comitato organizzatore. Ventinove i luoghi a ospitare gli autori del Festival. Non solo in città, ma con incursioni sempre più frequenti in tutto il territorio, come evidenziato dal presidente della Provincia Carlo Bottani, che ha focalizzato il suo intervento sull’attenzione posta dalla manifestazione proprio alla sfaccettata realtà locale e al particolare riguardo a temi come quello della fragilità. Che è, appunto, uno delle tante materie trattate dall’i n i z i a t iva . Un evento che non può esimersi dal racconto dell’attualità, come ha commentato Carla Bernini, tra i fondatori e organizzatori del Festival: i cambiamenti nel mondo, il clima, le questioni di genere, quelle inerenti gli stranieri, l’u n ive r s o scolastico. Il Festival cerca di essere accanto alla gente e sensibile alle esigenze delle persone. Senza prescindere da situazioni più pop, dalla presenza dei beniamini della kermesse, per costruire per il pubblico e con il pubblico un palinsesto che rispecchi diverse richieste e gusti, attraverso il costante impegno alla ricerca. Alla serata ha preso parte l’architetto Luca Molinari, che ha impreziosito l’incontro con una lectio sul significato della parola “m e r av i g l i a”, concetto al quale ha dedicato un suo saggio. Per i non soci della manifestazione, dal 31 luglio il catalogo sarà disponibile al prezzo di 3 euro sul sito www.librerie.coop (già prenotabile), nelle librerie nelle librerie.Coop di Mantova, Bologna (Ambasciatori e Zanichelli), Reggio Emilia (All’Arco) e Bussolengo, e presso la sede di Festivaletteratura negli orari indicati. Durante i giorni della manifestazione sarà in vendita a Mantova nella libreria del Festival in Piazza Sordello e nel Punto assistenza acquisto biglietti presso la Loggia del Grano in via Spagnoli.