Il rogo doloso è una vendetta della ex: denunciata una 54enne

MANTOVA Una vendetta verso l’ex convivente sfuggita di mano è quanto c’è dietro il rogo doloso che ha distrutto 7 auto parcheggiate in via Ariosto all’alba di ieri. Ad appiccare il fuoco è stata una 54enne di San Silvestro che poche ore dopo il fatto si è costituita dai carabinieri di Mantova che già stavano stringendo il cerchio delle indagini. La donna,incensurata, ha spiegato il suo ģesto dicendo che da tempo aveva dei dissidi economici con il suo ex, acuitisi dopo la separazione. Ha quindi raccontato di avere agito da sola cospargendo di benzina il cofano dell’auto dell’ex convivente, una Bmw tra l’altro intestata ancora a lei. Spaventata dallo scoppio sarebbe scappata mentre le fiamme si propagavano alle auto parcheggiate attorno alla Bmw. I carabinieri una volta ultimati gli accertamenti del caso hanno denunciato la 54enne per incendio doloso. Dal canto suo la donna si è detta dispiaciuta oer l’accaduto e disposta a risarcire i danni.